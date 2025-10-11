¿Eres inmigrante en California? Descubre cómo obtener tu licencia de conducir sin papeles en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Miles de inmigrantes indocumentados que residen en California pueden tramitar legalmente su licencia de conducir gracias a la ley AB 60, que permite manejar sin necesidad de demostrar estatus migratorio. E

Esta medida, vigente desde 2015, busca garantizar la seguridad vial e inclusión de todas las personas que viven y trabajan en el estado, sin importar su situación legal.

Licencias AB 60: una oportunidad para conducir legalmente

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California otorga las licencias de conducir AB 60 a quienes no pueden probar su presencia legal en Estados Unidos, pero cumplen con los demás requisitos.

Para solicitarlas, los interesados deben presentar documentos que comprueben su identidad y residencia en California, además de aprobar un examen teórico y una prueba de manejo.

El proceso inicia con la verificación de elegibilidad mediante la Lista de Verificación AB 60, seguida del llenado de la solicitud en línea en MyDMV.

Después, el solicitante debe programar una cita en una oficina del DMV, reunir los documentos requeridos —como identificación con foto, comprobante de residencia y prueba de ingresos— y aprobar el examen de conocimientos, disponible en más de 40 idiomas.

En caso de que los documentos no sean suficientes, el DMV realiza una revisión secundaria para confirmar identidad y dirección.

Una vez superado este paso, se agenda el examen práctico y, si se aprueba, el solicitante recibe la licencia de conducir por correo.

Pasos y consideraciones clave

El DMV recomienda crear una cuenta en línea antes de iniciar el trámite, ya que el proceso se desconecta tras 15 minutos por razones de seguridad.

Además, quienes soliciten una REAL ID deben subir copias digitales de sus documentos antes de acudir a la cita y presentar los originales el día de la visita.

Los conductores mayores de 70 años deben renovar su licencia en persona cada cinco años. El trámite promedio dura menos de 10 minutos, y el DMV asegura que ninguna persona será discriminada por su estatus migratorio al solicitar una licencia AB 60.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube