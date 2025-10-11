Hambre en Florida: ¿Por qué se agotan los alimentos gratis en Miami en menos de una hora?

Suscríbete a nuestros canales

El aumento constante en el costo de vida en el sur de la Florida está ejerciendo una fuerte presión económica sobre miles de familias, obligándolas a depender cada vez más de la distribución de alimentos gratuitos.

La situación quedó en evidencia en un reciente operativo en la iglesia Eden SDA de Miami, donde los víveres para unas quinientas familias se agotaron en menos de una hora, según informó Telemundo Miami.

Este escenario subraya la disparidad económica que afecta a la región, donde el costo de vida en los condados de Miami, Broward y Palm Beach aumentó un 3.1% en junio de 2025 respecto al año anterior, superando el promedio nacional de 2.7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Cada vez más colas

La creciente necesidad se observa directamente en el terreno. Barbara Sweet-Kemp, quien ayudó a organizar la distribución en nombre de la oficina del alcalde de Miami, confirmó que las filas de solicitantes son cada vez más largas.

Familias como la de Tanya Davis, quien trabaja en dos empleos para mantener a cinco personas, señalan que los productos básicos resultan inasequibles. Ante este panorama, el programa Farm Share ofrece un apoyo importante.

Desde 1991, este banco de alimentos independiente y el más grande de Florida, rescata excedentes de cosecha y colabora con más de 2,000 negocios locales para asegurar que los alimentos lleguen a las comunidades que más lo necesitan.

Operativos

Los operativos de distribución, que suelen realizarse todos los miércoles y rotan de ubicación, demuestran un beneficio directo a las poblaciones más vulnerables, asegurando que los niños y los ancianos tengan acceso a una nutrición básica.

Al rescatar y distribuir alimentos que de otra manera se desperdiciarían, Farm Share no solo combate la inseguridad alimentaria, sino que también ofrece un alivio tangible a los presupuestos familiares.

Esta ayuda permite a los residentes destinar sus limitados ingresos a otras necesidades esenciales como vivienda y transporte. Las organizaciones invitan a la comunidad a buscar la próxima distribución o a inscribirse como voluntarios para ampliar el alcance de esta red de apoyo vital.

