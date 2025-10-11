Visa de emergencia EEUU: sepa cómo solicitarla y bajo qué motivos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una vía para acortar los largos tiempos de espera en el trámite de la visa de turista (B1/B2): la cita acelerada o visa de emergencia.

Este mecanismo permite a los solicitantes adelantar su entrevista consular en situaciones excepcionales, especialmente cuando deben viajar de manera inmediata por circunstancias imprevistas según informa Vive USA.

Si bien los tiempos de espera para una cita regular han mejorado en algunas jurisdicciones, en otras, el primer encuentro con el cónsul puede demorar hasta un año, haciendo esta opción importante en urgencias.

Criterios

Las secciones consulares establecen criterios muy específicos para considerar la aprobación de una solicitud urgente.

Los motivos válidos incluyen el fallecimiento, enfermedad grave o accidente de un familiar directo en Estados Unidos, la necesidad de un tratamiento médico urgente para el solicitante o su hijo menor.

También el inicio inminente de clases para estudiantes (visas F, M o J) cuya fecha en el formulario I-20 o DS-2019 sea anterior a la cita regular más próxima.

Es importante recordar que esta facilidad no aplica para viajes personales o sociales como bodas, ceremonias de graduación, conferencias o turismo espontáneo. La discreción del Cónsul es absoluta en la aprobación.

¿Cómo pedirla?

Para iniciar el proceso de una cita acelerada, los interesados deben primero programar una cita regular en la fecha disponible más próxima.

Luego debe pagar las tarifas correspondientes y luego ingresar al sistema oficial de visas, típicamente a través de https://ais.usvisa-info.com, para seleccionar la opción “Solicitar trámite urgente”.

Además de las emergencias médicas y educativas, otros escenarios que califican incluyen viajes laborales imprevistos con necesidad de realizarse dentro de los diez días siguientes a la cita regular, o la asistencia a eventos culturales, políticos o periodísticos de relevancia.

Una vez solicitada, la Embajada recomienda a los solicitantes revisar constantemente el sistema y el correo electrónico para la notificación, ya que la presentación clara de la urgencia aumenta las posibilidades de aprobación.

