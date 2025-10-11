Licencia de conducir en Miami: ¿Quién califica para tramitarla con la "Operación Luz Verde"?

Suscríbete a nuestros canales

Miami-Dade ofrece una ayuda clave para la obtención y restitución de licencias de conducir de Florida. La iniciativa, es conocida como “Operación Luz Verde”, simplifica el proceso y lo hace más económico, por tiempo limitado.

El programa busca garantizar beneficios adicionales a los contribuyentes. Permite la restitución de permisos de conducir y la reducción del número de suspensiones. También ofrece asistencia para liquidar obligaciones pendientes con los tribunales.

¿Qué beneficios trae la "Operación Luz Verde"?

La iniciativa permite a los residentes resolver muchos trámites en una sola visita. Pueden pagar las multas judiciales en la Oficina del Secretario yrenovar o restablecer su permiso de conducir. El Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, celebró esta colaboración con el contralor Juan Fernández-Barquin.

Fernández destacó que es una forma fácil y cómoda de ayudar a las personas a volver a circular de forma segura y legal. Una de las novedades es la exención del pago de la tasa de servicio de $6.25, que se cobra normalmente por las gestiones de la licencia.

¿Cuándo y dónde se puede aprovechar esta oferta?

La nueva "Operación Luz Verde" comenzó el pasado 6 de octubre y se extenderá hasta el 19 de este mes. La atención se ofrece de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en múltiples ubicaciones, incluye cortes distritales como Coral Gables, Hialeah y el Richard E. Gerstein Justice Building.

Las sedes de Joseph Caleb Center, North Dade Justice Center y South Dade Justice Center ofrecerán horarios extendidos. Tendrán atención los jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para participar, los interesados no deben tener otras infracciones pendientes en otros condados. Tampoco deben tener suspensiones de licencia no relacionadas con impagos dentro del estado de Florida.

