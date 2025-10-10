¡Atención Nueva York! Este será el ajuste del salario en Nueva York en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York confirmó un próximo aumento en su salario mínimo, que superará ampliamente el monto federal de $7.25 por hora.

El caso de Nueva York es especial, ya que maneja dos salarios mínimos distintos, diferenciando la Ciudad de Nueva York y sus condados aledaños del resto del estado.

Los trabajadores podrán recibir ambos montos que ya se encuentran programados para subir. El aumento es parte de un plan a largo plazo diseñado para proteger el poder adquisitivo de los empleados ante la inflación.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026?

El monto del salario de Nueva York para el próximo año ya fue confirmado por la oficina de la gobernadora Kathy Hochul. Se aplicará un incremento automático de 50 centavos por hora a partir del 1 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, el salario mínimo en la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester subirá a $17 dólares por hora. En el resto del estado, el monto ascenderá a $16 por hora, duplicando con creces la cifra federal.

¿Cómo se ajustará el salario mínimo después de 2026?

A partir del año 2027, los aumentos automáticos del salario mínimo en Nueva York se suspenderán. No obstante, el salario mínimo seguirá con ajustes. El incremento se calculará basándose en la inflación.

El cálculo se fundamentará en los cambios del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados y Trabajadores de Oficina Urbanos (CPI-W) de la región Noreste. En términos sencillos, si la inflación aumenta, el monto del salario mínimo también lo hará.

¿Qué hacer si no se aplica el aumento salarial?

Si las personas que perciben el salario mínimo no ven reflejado el aumento en sus nóminas, ya sea en el presente año o en 2026, tienen opciones. Pueden presentar una queja salarial ante la autoridad estatal.

La queja puede realizarse a través del su sitio web oficial del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York o al llamar al número 833-910-4378.

