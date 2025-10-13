¡La temporada de brujas llega temprano! Chipotle celebra Halloween con la promoción "Chip-or-Treat" para sus miembros rewards

Suscríbete a nuestros canales

Chipotle Mexican Grill está dando la bienvenida a la temporada de Halloween de una forma deliciosamente aterradora.

La famosa cadena de comida rápida ha lanzado su promoción "Chip-or-Treat", una iniciativa diseñada para los miembros de su programa Chipotle Rewards que promete dulces, sin trucos, durante todo el mes de octubre.

La compañía aprovecha la nostalgia del "truco o trato" entre los adultos, destacando que el 77% de ellos añoran esta tradición de Halloween, según un comunicado de prensa de la cadena.

Recompensas semanales desbloquean sabores gratuitos en Chipotle: ¿Cómo funciona?

El programa "Chip-or-Treat" funciona como una cacería de tesoros semanal. Los miembros de Chipotle Rewards que completen la compra de un plato principal (entrée) cada semana automáticamente desbloquean una nueva recompensa.

La cadena distribuye estos "dulces" a través de un correo electrónico personalizado, proporcionando ofertas que pueden incluir un codiciado acompañamiento de guacamole gratis, proteína doble, o puntos de recompensa adicionales.

Cada trato semanal tiene una validez de cinco días, fomentando la participación continua.

Los clientes tienen la oportunidad de recolectar hasta cuatro recompensas individuales durante octubre. Además de los obsequios culinarios, los participantes también obtienen cuatro insignias de recompensas digitales exclusivas.

Esta estrategia no solo celebra la temporada, sino que también impulsa la interacción con la aplicación y el sitio web, los principales canales de fidelidad de la marca, destaca DesignRush.

La cadena de comida rápida busca hacer de este octubre "la temporada de Halloween más grande de Chipotle" hasta la fecha.

Una extensión de la tradición de Halloween

Aunque la famosa promoción del Boorito de Chipotle (que ofrece platos a precios reducidos a los clientes disfrazados en Halloween) sigue siendo el gran evento del 31 de octubre, el programa "Chip-or-Treat" amplía la celebración durante todo el mes.

Este año, la iniciativa anual de Halloween de Chipotle celebra su 25º aniversario, y con esta expansión de recompensas, la marca se reafirma como un lugar clave para disfrutar de las festividades de la temporada.

La compañía destaca que su campaña se basa en "comida real" sin trucos, ofreciendo ingredientes frescos y de alta calidad a sus clientes.

Los nuevos miembros que se inscriban en Chipotle Rewards y realicen su primera compra también recibirán una oferta de guacamole gratis al registrarse, siempre que hagan una compra mínima de $5.00, excluyendo impuestos y propinas, destaca PR Newswire.

Chipotle invita a los amantes de la comida y de Halloween a registrarse en su aplicación para no perderse ninguna de las deliciosas sorpresas que trae octubre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube