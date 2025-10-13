¡Depósito del SSI en octubre! Conoce qué beneficiarios recibirán dos pagos pese al cierre de gobierno de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En medio del cierre parcial del gobierno federal, muchos ciudadanos en Estados Unidos se mantienen atentos al cumplimiento de los pagos del Seguro Social.

Las dudas se han extendido entre jubilados y beneficiarios de programas sociales que dependen de estos ingresos mensuales para cubrir gastos básicos.

De acuerdo con información publicada en el portal web de La Opinión , las autoridades confirmaron que los pagos del Seguro Social continuarán realizándose según el calendario habitual.

Además, algunos beneficiarios notarán un doble depósito durante octubre, aunque este hecho responde a una programación anticipada y no a un incremento o bono adicional.

Pago adelantado, no doble ingreso

El doble depósito está dirigido a los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). La Administración del Seguro Social (SSA) explicó que el primer pago se emitió el 1 de octubre, mientras que el segundo será transferido el viernes 31 del mismo mes, correspondiente a noviembre.

Esto ocurre porque el primer día de noviembre coincide con un fin de semana, y la SSA evita realizar pagos en sábados, domingos o feriados. Por lo tanto, se adelanta el depósito al último día hábil del mes anterior.

Se trata únicamente de una cuestión de calendario, sin que esto signifique fondos adicionales.

El cierre de gobierno no interrumpe los beneficios

El Seguro Social forma parte del gasto obligatorio del gobierno federal, lo que garantiza la continuidad de los pagos incluso durante cierres de gobierno.

La SSA confirmó que todas las transferencias programadas para octubre se harán con normalidad y en las fechas establecidas, sin interrupciones derivadas del contexto presupuestario actual.

Los pagos están asegurados tanto para jubilados como para personas con discapacidad, sobrevivientes y quienes reciben SSI. Casi todos los depósitos se efectúan electrónicamente, a través de cuentas bancarias o de la tarjeta Direct Express, lo que permite mayor eficiencia en su distribución.

Aunque los pagos están garantizados, algunos servicios no esenciales podrían sufrir retrasos. Entre los trámites que podrían verse limitados se encuentran la reemisión de tarjetas de Medicare, la verificación de beneficios o la corrección de historiales de ingresos. La SSA informó que cerca del 90% de su personal continúa activo, lo que asegura el mantenimiento de las funciones más importantes.

Por último, las autoridades instalaron a los beneficiarios a mantenerse informados únicamente por canales oficiales, ante el riesgo de estafas o intentos de fraude que aprovechan la incertidumbre generada por el cierre del gobierno.

