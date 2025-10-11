¿Es seguro ir a la cita? Esto dice la USCIS frente al cierre de gobierno

Suscríbete a nuestros canales

USCIS confirmó que sus operaciones no se detendrán durante el cierre del gobierno; sin embargo, advirtió a los inmigrantes a traves de su cuenta en X, sobre los controles y consecuencias de intentar cometer fraude migratorio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que continuará brindando sus servicios esenciales a pesar del cierre parcial del gobierno federal. La agencia aseguró que los trámites vinculados a la residencia, naturalización y permisos migratorios seguirán su curso regular.

USCIS difundió en sus redes sociales un mensaje donde advirtió a los inmigrantes sobre los riesgos de intentar evadir la ley o presentar documentación falsa durante el cierre gubernamental. El mensaje destaca que las políticas de control migratorio y verificación de antecedentes permanecen activas.

Advertencia en redes sociales

En una publicación desde su cuenta oficial en la plataforma X, USCIS señaló a los solicitantes que cometen fraude migratorio que “no se saldrán con la suya” y que la agencia continúa “trabajando para garantizar la seguridad del país”, pese a la suspensión de operaciones en otras dependencias. El organismo reafirmó su compromiso con la verificación exhaustiva de los casos y el cumplimiento estricto de las leyes.

Caso reciente de detención

Durante la misma jornada, USCIS reportó la detención de un solicitante de origen peruano que acudió a una entrevista programada, tras detectarse que mantenía una orden de arresto vigente por resistirse a un agente de policía y no comparecer ante las autoridades judiciales. El caso ocurrió en una de las sedes regionales de la agencia, donde se ejecutó el arresto luego de verificar sus antecedentes.

Reclutamiento en USCIS plena parálisis gubernamental

En paralelo, la agencia destacó en otra publicación que ha incorporado a más de 20,000 nuevos trabajadores en las últimas semanas como parte de un programa de reclutamiento para reforzar la seguridad interna. Según USCIS, este plan incluye bonificaciones de contratación, horarios flexibles y opciones de teletrabajo en varios estados del país.

A pesar de la situación presupuestaria, el gobierno mantiene activa su política migratoria y sus controles de seguridad en las oficinas de inmigración, mientras continúan las tensiones políticas en el Senado estadounidense.

