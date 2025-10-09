¡Alivio para jubilados! Conoce la proyección del ajuste COLA 2026 en el Seguro Social

Suscríbete a nuestros canales

El Ajuste por Costo de Vida (COLA) del Seguro Social es un evento muy esperado por millones de jubilados en Estados Unidos (EEUU). El ajuste COLA 2026 dictará el incremento en sus pagos mensuales para el próximo año.

La Administración del Seguro Social (SSA) es la agencia oficial que hace este anunció. La clave de este aumento es que el porcentaje se suma directamente al beneficio que ya recibe cada persona.

Por esta razón, los jubilados con los pagos más grandes verán el mayor incremento en términos de dólares. Los beneficios se basan en las ganancias de toda la vida laboral.

¿Cuál es la proyección para el ajuste COLA 2026?

La proyección más consistente para el ajuste COLA 2026 es un aumento de aproximadamente 2.7%. Este incremento busca compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los jubilados. El porcentaje se aplicará al beneficio base de cada persona.

El anuncio del COLA para 2026 se enfrenta a un posible retraso significativo. La causa principal es el actual cierre parcial del gobierno federal. Este cierre ha paralizado la recopilación y publicación de datos económicos clave por parte de agencias como la BLS.

La publicación de los datos necesarios para calcular la cifra oficial no se efectuará hasta que se resuelva la disputa presupuestaria. La fecha programada para el anuncio era el 15 de octubre, pero no hay un aviso oficial de la SSA sobre la nueva fecha.

¿Cuáles son los estados con mayores beneficios promedio?

Los jubilados que residen en estados con ingresos medianos más altos tienden a tener beneficios más sustanciosos. Esto significa que un ajuste COLA 2026 impactaría más en términos monetarios en estas áreas. New Jersey encabeza la lista con un beneficio mediano de $2.172.

Otros estados con altos beneficios medianos incluyen Connecticut con $2.159 y Delaware con $2.139. Los beneficios continúan con New Hampshire en $2.121 y Maryland en $2.084, completando el top 5. Estos estados verán un mayor aumento en términos de dólares.

