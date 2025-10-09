España anuncia el fin de la Ley de Nietos: ¿Qué debes hacer ahora si eres español residente en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de España en Miami anunció oficialmente el fin de la Ley de Memoria Democrática (LMD), popularmente conocida como la Ley de Nietos.

Esta es una legislación que otorgó la nacionalidad española a miles de descendientes de ciudadanos españoles en Cuba y América Latina.

Según detalla el Nuevo Herald, la oficina consular estableció el 22 de octubre de 2025 como la fecha límite para solicitar la nacionalidad mediante esta vía. A partir de las 00:00 horas del 23 de octubre, el sistema informático de citas dejará de registrar automáticamente nuevas solicitudes de manera definitiva.

Esto se debe a que el gobierno español optó por no conceder una prórroga a la ley que entró en vigor en 2022. Esta decisión presiona a los posibles beneficiarios que aún no han reunido la documentación completa para presentar sus expedientes antes del plazo.

Impacto

La culminación de la LMD tiene un impacto importante para los solicitantes en Estados Unidos. El Consulado de Miami se ha destacado como un punto neurálgico en este proceso.

Cifras oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación revelan que, al cierre de 2024, la sede consular de Miami expidió 11 175 pasaportes españoles, ubicándose como la octava oficina consular a nivel mundial con el mayor número de documentos tramitados.

En total, las 178 oficinas consulares administradas por España gestionaron 199 404 inscripciones en los Registros Civiles y tramitaron 402 882 pasaportes, evidenciando el amplio alcance de la ley, especialmente entre las comunidades cubanas y latinas.

Opciones

A pesar del cierre inminente del plazo, el consulado mantuvo una puerta abierta para aquellos que ya iniciaron el proceso.

La opción de la LMD permanecerá activa para las personas que lograron obtener el justificante de solicitud de cita con firma electrónica (CSV), un documento crucial que el sistema remite desde la dirección [email protected].

El consulado precisó que estas personas recibirán sus credenciales para continuar el trámite por estricto orden de petición.

Este mecanismo busca asegurar el procesamiento de las solicitudes formalmente registradas, aunque la ventana para nuevos solicitantes se cierre definitivamente, marcando el final de un periodo importante en la política de nacionalidad por descendencia de España.

