Cheques de estímulo de $2000: ¿Quiénes serán los beneficiarios de la propuesta de Donald Trump?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump generó un debate significativo al sugerir la posibilidad de enviar cheques de estímulo a los estadounidenses.

Los montos oscilarían entre $1.000 y $2.000 dólares por persona. Trump propone financiar esta medida sin recurrir a la deuda tradicional del país.

El mandatario enmarca la iniciativa como una "distribución" o "dividendo" para la población. El dinero provendría directamente de los miles de millones de dólares que el gobierno federal recauda mediante aranceles a las importaciones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la opción de dar cheques de estímulo?

En una entrevista con One America News, Donald Trump confirmó que la propuesta está en consideración. El presidente explicó que, aunque su administración está enfocada en la reducción de la deuda, se estudia hacer este reparto. "Estamos pensando quizás $1.000 a $2.000; sería genial", explicó Trump.

El presidente sugiere que sería una solución viable, al entregar un beneficio a millones de personas. Esta idea revive discusiones anteriores, como la propuesta de $5.000 que se consideró a principios de año.

¿De dónde se sacarían los fondos para estos pagos?

Donald Trump ha sugerido que los fondos provendrían de los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones. Solo en el año 2025, el Departamento del Tesoro ha reportado una recaudación superior a los $214.9 mil millones por este concepto.

La viabilidad de esta propuesta se vincula directamente a la gran cantidad de ingresos arancelarios. Sin embargo, esta política comercial está actualmente bajo escrutinio legal.

La Corte Suprema se prepara para escuchar argumentos sobre si el presidente excedió su autoridad al imponer estos aranceles, lo que podría invalidar la fuente de ingresos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube