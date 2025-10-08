A pesar de las deportaciones: conoce la cifra récord de latinos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de origen latino en Estados Unidos (EEUU) alcanzó una cifra histórica, según un nuevo reporte. Por primera vez, uno de cada cinco habitantes en el país es latino, lo que sumaría un total de 68 millones de personas.

El informe proviene del proyecto Latino GDP, de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.

El estudio analizó datos actualizados de la Oficina del Censo de EEUU, que reporta un total de 340 millones de habitantes. La comunidad latina creció un 2.9% de 2023 a 2024. Este ritmo es 5.8 veces más rápido que el incremento de la población de otros orígenes.

¿A qué se debe este aumento en la población latina?

El estudio citó el "cambio natural de población" como el principal factor del crecimiento. Este concepto resulta de restar las muertes de los nacimientos. Entre 2020 y 2024, esto implicó un crecimiento acumulado de 3.2 millones de latinos.

En contraste, el reporte señaló una disminución de 1.3 millones de personas de otra demografía en el mismo periodo. Los latinos fueron responsables de mantener positivo el cambio natural de población estadounidense en general.

¿Cómo se refleja el crecimiento en el ámbito laboral?

El reporte también destacó un crecimiento laboral récord de la comunidad latina. La fuerza laboral de origen latino subió un 5.5% en 2024, con al menos 35.1 millones de trabajadores. Este incremento es 7.2 veces más rápido que el del resto de la población.

Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro para Investigación y Proyección Económica de Cal Lutheran, comentó sobre el hallazgo. "El trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son características que subyacen la fuerza y resiliencia de los latinos de EEUU”, declaró.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) de los latinos en EEUU alcanzó un valor de 4.1 billones de dólares. Esta cifra es el quinto PIB más alto del mundo, lo que supera incluso al de la India.

