Parquímetros para estacionar seguro y económico en Caracas: ¿dónde están ubicados?

Suscríbete a nuestros canales

Durante las últimas horas, el Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad de Caracas (Intravialca) anunció la activación de parquímetros para estacionamientos seguros y accesibles.

A través de su cuenta en Instagram, Intravialca agregó que también habrá personal "amable y con mayor atención hacia tu vehículo".

Parquímetros en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Intravialca, estos parquímetros están ubicados específicamente en Plaza Venezuela y en la avenida Casanova en el centro de Caracas.

Asimismo, asegura que gracias a estos parquímetros los conductores podrán estacionar su vehículo "sin complicaciones".

Agrega la información que el costo de este servicio tendrá una tarifa plana y se puede pagar a través de la aplicación móvil 'Pago Directo' o a través de los puntos de venta disponibles en el lugar.

Adicionalmente, indica que estacionar en estos parquímetros se puede realizar en un horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche.

¿Dónde están ubicados los parquímetros?

En este sentido, resalta que los parquímetros están ubicados en las siguientes locaciones:

Plaza Venezuela - Frente a la torre de La Previsora

Aquí se encuentra el parquímetro Nº 8, el cual cuenta con un total de 13 puestos disponibles.

Avenida Casanova

Frente a la tienda de Damasco, se encuentran el parquímetro Nº 12 con 31 puestos disponibles.

A lo largo de la avenida Casanova también están los parquímetros 13 y 14, con una disponibilidad de 32 y 40 puestos respectivamente.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube