Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela solicita estas acciones concretas para evitar un conflicto armado

Este viernes, se llevó a cabo el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una sesión de urgencia a pedido de Venezuela en medio de las crecientes tensiones militares con Estados Unidos (EEUU).

En tal sentido, según CNN, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, propuso tres acciones que ayudarían a controlar la situación entre ambos países, las cuales son:

“Que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del Gobierno de EE.UU. en el Caribe”.

“Que se adopten medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más”.

“Que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integralidad territorial” de Venezuela.

Propuestas que hace por la presencia de embarcaciones navales de EEUU en el Caribe, frente a las costas venezolanas, que tienen como supuesto propósito combatir el narcotráfico.

Denuncia

En su participación en el Consejo, Moncada acusó a la Administración de Donald Trump de desarrollar una campaña de propaganda y desinformación contra su país, que, aseguró, han usado para bombardear a “cuatro pequeñas embarcaciones en el Caribe asesinando a 21 civiles desarmados”.

Una acción que EEUU justifica como “defensa propia” y afirmando que son “ejecuciones extrajudiciales” debido a la falta de información sobre la identidad de las víctimas, el tipo de carga de las embarcaciones y la inexistencia de evidencia sobre la “inminencia de un ataque armado” contra las fuerzas estadounidenses.

Ante esto, aseguró que la “narrativa de los Estados Unidos tiene pies de barro, no tiene contacto con la realidad”, indicó Moncada.

Finalmente, el embajador instó al Consejo de Seguridad a usar los medios que le confiere la Carta de las Naciones Unidas para “evitar la comisión de un crimen internacional” y preservar la paz regional.

“La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista”, dijo Moncada.