Llegan nuevos repatriados desde EEUU este 10 de octubre: niña separada de su padre se reencuentra con su familia

Este viernes 10 de octubre, en el vuelo 76, llegó un nuevo grupo de repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

Los viajeros arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado La Guaira, refiere una NDP.

La presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), Camilla Fabri, junto a las autoridades venezolanas, recibieron en este vuelo a la niña Aurora Cáceres, una menor de cuatro años que fue separada injustamente de su padre.



El vuelo número 76 trajo consigo a 167 venezolanos que regresan a su tierra natal desde suelo americano.



Entre los pasajeros que llegaron en este vuelo se encontraban 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños, quienes habían estado enfrentando situaciones de persecución y vulnerabilidad, agrega el reporte.



Se espera que en las próximas semanas se realicen más vuelos de repatriación, para continuar con el esfuerzo de ayudar a aquellos venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero.

El pasado miércoles, un total de 197 connacionales llegaron al territorio venezolano procedentes de El Paso, Texas.

En el vuelo arribaron a Venezuela 178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y una adolescente.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades venezolanas, más de 14 mil hombres y mujeres han retornado al país con el programa de repatriación.

