Economía

Precio del dólar y euro BCV para el 13 de octubre: así se cotizarán

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados

Por Genesis Carrillo
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 04:35 pm
Precio del dólar y euro BCV para el 13 de octubre: así se cotizarán

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el lunes 13 de octubre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 195, 24 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro se tasa en 226,03 bolívares. 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
salud
Viernes 10 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América