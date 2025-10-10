Venezuela alza la voz: ONU convoca al Consejo de Seguridad a una reunión de urgencia

Suscríbete a nuestros canales

Durante este 10 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU realiza una reunión de emergencia a solicitud de Venezuela.

La petición guarda relación con la denuncia a una "escalada de agresiones" por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

ONU convoca al Consejo de Seguridad a una reunión de urgencia

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias AFP, el pedido del Gobierno venezolano fue apoyado por China y Rusia, miembros del Consejo y dos de sus principales aliados internacionales.

En las últimas horas, el canciller de la República, Yván Gil, difundió una solicitud de Venezuela para una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de las redes sociales, Gil compartió los detalles del documento dirigido a Vassily Nebenzia, embajador y representante permanente de Rusia ante la ONU.

El escrito señala que este despliegue militar estadounidense en el Caribe se debe a una "supuesta trama de narcotráfico" adjudicada al gobierno venezolano "sin prueba alguna".

