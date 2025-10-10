La Niña ya está en Venezuela: lo que dice el Inameh sobre su duración e intensidad próximamente

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó la presencia del fenómeno climático La Niña en el país.

Este patrón atmosférico forma parte del ciclo natural ENSO, que alterna entre fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña).

La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera la circulación atmosférica global y modifica los promedios históricos del clima.

¿Cuándo se evidenciarán sus efectos y qué implican?

Según el Inameh, los efectos de La Niña se evidenciarán entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con una probabilidad del 70 % de que se mantenga activa durante ese periodo.

Además, el Centro de Predicción Climática de la NOAA estima una transición hacia condiciones neutrales en el primer trimestre de 2026.

Este fenómeno suele provocar descensos de temperatura y aumento de lluvias, especialmente en regiones como los Andes, los Llanos y el eje central del país. También puede intensificar la actividad ciclónica en el Atlántico.

Causas y duración del fenómeno

La Niña surge por el fortalecimiento de los vientos alisios en el Pacífico, lo que intensifica la corriente ecuatorial sur y enfría las aguas superficiales. Su duración puede variar entre 9 meses y 3 años, y su intensidad se clasifica como débil, moderada o fuerte.

Este patrón climático no solo afecta a Venezuela, sino que tiene implicaciones globales en agricultura, salud pública y gestión de riesgos.

Recomendaciones y monitoreo oficial

El Inameh recomienda seguir sus reportes semanales y activar protocolos preventivos ante posibles inundaciones. Las autoridades de Protección Civil ya se encuentran en alerta.

La evolución de La Niña será monitoreada por la NOAA y el sistema nacional de alertas. Su impacto dependerá de la persistencia del enfriamiento oceánico y de la interacción con otros sistemas.

