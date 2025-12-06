Muere la “Barbie humana”: los resultados de la autopsia dejan dudas a su familia

Suscríbete a nuestros canales

La trágica muerte de la influencer brasileña Bárbara Jankavski Marquez, conocida como la "Barbie humana", continúa siendo un foco de intensa controversia en San Pablo, a un mes del hallazgo de su cuerpo.

El informe oficial del Instituto Médico Legal (IML) dictaminó que el fallecimiento fue causado por una sobredosis de cocaína, lo que llevaría a cerrar el caso como un accidente.

No obstante, esta conclusión es fuertemente cuestionada por la familia de la joven de 31 años y por la propia Fiscalía, quienes insisten en la posibilidad de un crimen y han solicitado que se realicen investigaciones más exhaustivas para esclarecer las circunstancias.

Debido a que el cuerpo de Bárbara fue encontrado semidesnudo y con lesiones, incluyendo un golpe en el ojo izquierdo y marcas en la espalda.

¿Dónde la encontraron?

A la joven la hallaron en la casa del abogado Renato De Vitto, quien relató que la influencer se quedó dormida a su lado tras una noche donde ambos consumieron sustancias ilícitas.

Aunque el abogado intentó maniobras de reanimación, la autopsia confirmó la muerte por intoxicación química, descartando un hecho violento como causa directa, y los peritos han sugerido que las heridas podrían deberse a una caída accidental.

Pese a estas explicaciones, las dudas persisten debido a las condiciones en las que fue hallado el cuerpo y la postura de la familia que exige justicia y transparencia total.

Mientras la policía y los peritos se inclinan a archivar el expediente como una fatalidad por consumo excesivo de drogas, el Ministerio Público y los abogados de la familia mantienen viva la investigación, negándose a aceptar el cierre del caso.

Por lo que el expediente se mantiene en curso y esperando que "otras diligencias sigan en curso para la conclusión del sumario policial".

Bárbara, quien invirtió más de $56,000 en 27 cirugías para emular la apariencia de la muñeca y acumuló cientos de miles de seguidores en redes, fue contratada por De Vitto como escort esa noche.