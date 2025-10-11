Supermercados revisarán los precios de las proteínas: ANSA informa sobre reuniones con el gobierno

Suscríbete a nuestros canales

Ítalo Atencio, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), informó este viernes que llevarán a cabo una revisión sobre los precios de las proteínas.

Durante una entervista con Venezolana de Televisión (VTV), Atencio también aseguró que se garantizará el abastecimiento de todos los productos durante la temporada navideña.

Revisión de precios

De acuerdo con las declaraciones de Atencio, tras varias reuniones con diversos ejecutivos de cadenas de supermercados, además de representantes agroindustriales y alimentarios, trabajaron en un "frente de abastecimiento".

"Está garantizao el abastecimiento en esta temporada navideña de productos sensibles y navideños", aseguró el presidente de la ANSA.

Agregó que ya revisaron los precios de los productos, "y cada sector comunicó cada uno de sus nudos que estaban afectando esos precios".

Incremento de producción

En este sentido, Atenció aceptó que la producción nacional de rubros y la presencia de marcas en productos como el arroz, pasta, café, harina de maíz, margarina, salsa de tomate, granos, mayonesa y productos de limpieza, han incrementado.

Adicionalmente, adjudicó este incremento al aumento de la cifra de comercios en el país. Al respecto, aseguró que en todo el territorio nacional, se han inaugurado al menos 34 sucursales de supermercados.

"Hay una tienda que va a abrir pronto en La Florida. […] Ayer, en Zulia, una cadena de farmacias muy grande que tiene 36 tiendas abrió en Ciudad Ojeda", aseguró el presidente de la ANSA.

Por otra parte, agregó Atencio que la moneda venezolana "se ha venido recuperando", además aseguró que "vamos a terminar en estabilidad y con un buen indicador económico" este año 2025.

