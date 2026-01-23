Cardenal Baltazar Porras: El mal, los errores y el pecado pueden estar en la Iglesia

Suscríbete a nuestros canales

El Cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito, alzó su voz el pasado jueves, durante una misa en La Boyera para emitir un mensaje contundente a los venezolanos.

En un encuentro que contó con la presencia de líderes estudiantiles, el prelado cuestionó duramente la "normalización" del sufrimiento de quienes son perseguidos, torturados o forzados al exilio.

Durante su mensaje, Porras hizo un llamado a recuperar la dignidad y la justicia, insistiendo en que la prudencia no debe usarse como una excusa para no actuar.

Un llamado contra la indiferencia

El Cardenal criticó que, las conciencias solo parezcan reaccionar cuando los abusos se hacen públicos o se vuelven inocultables.

"Qué cantidad de gente torturada... pero lo vemos como algo ajeno a nosotros", afirmó, invitando a una reflexión profunda sobre la responsabilidad colectiva.

El reconocimiento de errores en la Iglesia

En un gesto de autocrítica poco común, Porras advirtió que nadie dentro de la Iglesia católica está libre de cometer errores o pecados, incluyendo a obispos, cardenales o incluso al papa.

Explicó que admitir estas fallas no es para escandalizarse, sino para obtener la fuerza necesaria para defender a los más vulnerables.

“El mal, los errores y el pecado pueden estar en la Iglesia, en cada uno de nosotros como bautizados, como obispos o cardenales o papas. No es para rasgarnos las vestiduras, sino para sacar de ese dolor la fuerza para defender la vida de quienes la tienen conculcada", dijo

Este mensaje cobra especial relevancia en un contexto de tensiones internas y críticas hacia otros sectores de la jerarquía eclesiástica.

Defensa de la vida y compromiso moral

Finalmente, el arzobispo insistió en que el dolor de las familias que sufren por tener hijos o esposos desaparecidos debe movilizar a la comunidad. Aseguró que el compromiso ético de los ciudadanos y de los creyentes debe manifestarse en acciones concretas para proteger a quienes tienen sus derechos limitados, transformando el dolor en una fuerza activa para el cambio y la defensa de la vida.

