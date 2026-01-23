¿Dónde lloverá en las próximas horas? Conozca el pronóstico del Inameh para este viernes 23 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este viernes 23 de enero una jornada de contrastes climáticos en el territorio nacional.

Mientras que la mañana inició con cielos despejados en la mayoría de las regiones, se espera que después del mediodía la nubosidad aumente, provocando lluvias de intensidad variable y algunas descargas eléctricas.

Estas condiciones son producto del viento que trae humedad desde el noreste. Las autoridades recomiendan a la población estar atentos a los cambios repentinos de clima, principalmente en horas de la tarde, cuando se prevé que las precipitaciones sean más frecuentes.

Pronóstico para Caracas y la zona central

En la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), la mañana estará mayormente soleada, aunque podrían registrarse lloviznas débiles en las zonas costeras y al este de Miranda.

Por la tarde, el cielo se nublará y es probable que ocurran lluvias moderadas hacia el norte de la ciudad. La temperatura se mantendrá agradable, con una máxima de 31°C y una mínima de 19°C, acompañada de ráfagas de viento suaves.

Lluvias y tormentas en el interior del país

Para la tarde y noche de hoy, se esperan chubascos y tormentas eléctricas en las regiones Oriental, Zuliana y el Sur. Ciudades como Barcelona, Maracaibo y Puerto Ayacucho deberán prepararse para un cierre de día bajo el agua. Mientras tanto, en los Llanos Centrales y Occidentales, como en San Juan de los Morros y Guanare, predominará el tiempo seco y despejado durante casi toda la jornada.

Temperaturas extremas y frío en los Andes

El reporte destacó una fuerte diferencia de temperaturas según la región. El estado Mérida registrará el clima más frío del país, con una temperatura mínima de apenas 7°C.

Por el contrario, el calor se sentirá con fuerza en el occidente, específicamente en la ciudad de Coro, donde el termómetro subirá hasta los 38°C, y en Maracaibo, que alcanzará los 37°C.

