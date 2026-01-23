PEPTutor en Colombia: migrantes venezolanos tienen plazo de solicitarlo hasta esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Migración Colombia confirmó que los migrantes venezolanos podrán solicitar el Permiso Especial de Permanencia para Tutores (PEPTutor) hasta el 30 de abril de 2026.

Dicho mecanismo busca garantizar la regularización migratoria de quienes ejercen la tutoría o representación legal de niños, niñas y adolescentes venezolanos en el país vecino.

¿Qué es el PEPTutor y cuándo entró en vigencia?

El PEPTutor fue habilitado en septiembre de 2025 como una medida orientada a reforzar la protección de menores migrantes.

Está dirigido a tutores legales de niños venezolanos que se encontraban inscritos en el registro migratorio antes del 31 de diciembre de 2023, permitiendo una permanencia legal más estable en Colombia.

De acuerdo con cifras oficiales, este permiso beneficiará a aproximadamente 270 mil menores venezolanos. Autoridades colombianas señalaron que el objetivo principal es garantizar la unidad familiar y mejorar el acceso a derechos fundamentales para los niños a través de la regularización de sus tutores.

Principales beneficios del PEPTutor

Documento válido para entrar y salir de Colombia

Acceso al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión

Posibilidad de contratar servicios financieros regulados

Oportunidades laborales y académicas

El PEPTutor también facilita la integración socioeconómica de los beneficiarios, ya que permite:

Convalidar títulos profesionales

Tramitar tarjetas profesionales

Solicitar licencia de conducir en Colombia

Estas opciones amplían las oportunidades laborales y educativas para los migrantes venezolanos responsables de menores.

Migración Colombia indicó que el PEPTutor tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2031 y no será prorrogable.

El costo del trámite es de 65.000 pesos colombianos, equivalente a unos 17,72 dólares. Las autoridades reiteraron que el proceso es personal, no requiere intermediarios y debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

