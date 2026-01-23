Aerolíneas activan cambios gratuitos por clima extremo en EEUU: sepa cuáles son y los lapsos vigentes

Suscríbete a nuestros canales

Una masiva tormenta invernal que atraviesa el sur, medio oeste y noreste de Estados Unidos (EEUU) ha puesto en alerta a las principales aerolíneas del país.

Con declaratorias de desastre vigentes en Texas y Georgia, las compañías aéreas han comenzado a emitir exenciones de viaje (vouchers o cambios sin multa) para evitar que miles de pasajeros queden varados en los aeropuertos ante lo que se prevé sean retrasos y cancelaciones generalizadas este fin de semana.

Flexibilidad ante el temporal

Debido a que el evento meteorológico afectará a cerca de 230 millones de personas, las aerolíneas buscan reducir la congestión en las terminales permitiendo a los usuarios adelantar o posponer sus vuelos sin penalización.

A continuación, el detalle actualizado de cómo están respondiendo las principales compañías:

American Airlines: permite cambios sin costo para quienes viajen desde, hacia o a través de 34 aeropuertos específicos.

La exención aplica para boletos comprados antes del 19 de enero con fecha de viaje original entre el 23 y 25 de enero.

El nuevo viaje debe completarse dentro de un año.

Delta Air Lines: enfocada en sus centros de conexión como Atlanta, Delta ofrece flexibilidad para vuelos del viernes al domingo.

Los pasajeros pueden reprogramar para volar hasta el 28 de enero sin pagar cargos adicionales. La aerolínea notificará cambios vía SMS o correo electrónico.

United Airlines: exime tasas de cambio y diferencias de tarifa para viajes programados entre el 24 y 26 de enero.

Los nuevos vuelos deben realizarse entre el 21 y el 28 de enero, manteniendo las ciudades de origen y destino originales.

Southwest Airlines: advierte sobre posibles desvíos y cancelaciones del 23 al 26 de enero.

Los clientes pueden cambiar su reservación sin pagar diferencia de tarifa si viajan dentro de los 14 días posteriores a su fecha original.

Spirit y Frontier: ambas aerolíneas de bajo costo han eliminado las multas por cambio.

Spirit no cobrará diferencia de tarifa para viajes reprogramados hasta el 28 de enero, mientras que Frontier exige que se mantenga la ruta original y el pasajero cubra solo la diferencia si el nuevo boleto es más caro.

JetBlue: permite cancelar o cambiar sin penalidad vuelos hacia o desde una docena de ciudades (principalmente en el Noreste) para reservas hechas antes del 22 de enero.

Servicios de protección al viajero

Empresas como Hopper Technology Solutions (HTS) reportan un aumento del 17% en la compra de seguros de "Asistencia en Prevención de Interrupciones".

Estos planes, que suelen costar cerca del 10% del valor del viaje, permiten al pasajero reservar en el siguiente vuelo disponible de cualquier aerolínea, una herramienta útil si los vuelos de su compañía original están agotados por varios días.

Otro punto que debe conocer es que, si la aerolínea cancela el vuelo (incluso por clima), el pasajero tiene derecho a un reembolso total si decide no viajar, aunque la mayoría prefiere el crédito de viaje.

Sin embargo, por ser un evento de "fuerza mayor" (clima), las aerolíneas no están obligadas a pagar hoteles o comidas.

Además, tenga en cuenta que aunque las aerolíneas pueden permitir el cambio, el mayor riesgo para muchos es el trayecto en auto hacia el aeropuerto.

Recomiendan revisar las aplicaciones de TxDOT (DriveTexas.org) o GDOT (511ga.org) antes de salir de casa.

