Sector empresarial adelanta que los precios en supermercados bajarán: ¿Cuándo?

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, aseguró este jueves que los precios de los productos de la canasta básica y servicios esenciales deberían bajar antes de culminar enero.

Atencio dio a conocer la información durante una entrevista radial con el periodista Román Lozinski. Al ser cuestionado sobre los incrementos de precios en las últimas semanas, el gremialista recordó que la dinámica de ventas depende de la rotación de los productos.

«Los precios van a bajar, seguro que sí, y sabemos que la oferta y la demanda, más marcas y más establecimientos hacen que el consumidor compre a precio valor», detalló Atencio.

Interés de cadenas internacionales en invertir en Venezuela

El empresario, afirmó que podría haber inversiones próximamente. «Hay gente que ha dicho vamos a desempolvar los planes de inversión vamos a invertir en las tiendas remodelar vamos a pensar en la gente», añadió.

Atencio reveló que hay interés internacional de proveedores y cadenas de países en Uruguay y Estados Unidos. «Lo que viene es mejor a lo que teníamos», sentenció.

Jorge Rodríguez pide que bajen los precios

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló el pasado 20 de enero, que la caída en la cotización del dólar paralelo —que llegó a superar los 900 bolívares y ha descendido significativamente— no se ha reflejado de forma equitativa en las etiquetas de los productos.

“Yo no sé si ustedes han notado que el precio del llamado dólar paralelo ha descendido a poco más de 400 bolívares. Eso es mucho menos que la mitad. Yo me pregunto: ¿Los precios en el Sambil fueron reducidos después de que fueron aumentados a ese nivel?”, cuestionó el parlamentario.

Rodríguez criticó la actitud de ciertos sectores comerciales ante la fluctuación cambiaria: “A veces pasa que suben el precio porque subió el dólar, y ahora que el dólar baja se hacen los pendejos. No, eso no puede ser”.

En tal sentido, resaltó la necesidad de que el sistema de precios acordados esté protegido por la Ley de Derechos Socioeconómicos, la cual aborda el equilibrio de mercado por la vía del consenso, el acuerdo y la sana competencia entre privados.

