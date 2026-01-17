Cadena de supermercados baja el precio de la carne y acepta Cashea: conozca los precios de cada corte

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de tiendas de venta al por mayor de alimentos, Makro, anunció este viernes una disminución del precio de la carne, así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

Asimismo, la compañía precisó que los precios van desde 10 hasta 13 dólares, dependiendo si se trata de corte de primera o de segunda, y además recordaron que aceptan Cashea como método de pago, para poder cancelarlo en cómodas cuotas.

Estos son los precios de cada corte

Solomo abierto molido: $10.

Carne para guisar. $12.

Carne para mechar: $12.

Chuleta de res: $13.

Ganso: $13.

Pulpa negra: $13.

Chocozuela: $13

Pollo de res: $13

Muchacho Cuadrado: $13

Muchacho Redondo: $13

Pulpa negra molida: $13

Buscan reforzar el sistema de precios en Venezuela

La reciente disminución de precios se produce un día después de que el día de ayer la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, introdujo ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, con el cual se busca darle fuerza al sistema de precios acordados en el país.

“Es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios, es un sistema de precios acordado y da un sistema de precios punitivo", declaró Rodríguez ante el Parlamento venezolano.

