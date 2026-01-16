Día de Martin Luther King: lo que estará cerrado este lunes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 19 de enero de 2026, Estados Unidos observará el Día de Martin Luther King, lo que conlleva la suspensión de operaciones en el sector público y financiero a nivel nacional.

Al ser un feriado federal establecido por ley, la mayoría de las oficinas gubernamentales y las instituciones bancarias no prestarán servicio comercial durante la jornada.

Servicios postales y banca nacional

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) confirmó que no habrá entrega de correspondencia ni atención en oficinas físicas. Por su parte, el sector bancario, que se rige por el calendario de la Reserva Federal, mantendrá sus puertas cerradas. Entidades como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y Citibank no operarán en sucursales, aunque sus plataformas digitales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad.

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq también detendrán sus actividades comerciales, retomando la jornada el martes 20 de enero. En contraste, empresas de envíos privados como FedEx y UPS suelen mantener operativos ciertos servicios de entrega, aunque bajo horarios reducidos o rutas modificadas.

Oficinas públicas y sector educativo

Las dependencias estatales y locales, incluyendo tribunales, bibliotecas y escuelas públicas, permanecerán cerradas. De igual forma, el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) no recibirá usuarios. En cuanto a los servicios municipales, la recolección de basura en la mayoría de los condados se retrasará 24 horas respecto a su cronograma habitual.

A diferencia del sector público, el comercio minorista, los supermercados y las cadenas de restaurantes operarán de forma regular, aunque algunas localidades podrían aplicar cierres tempranos.

Asimismo, el Servicio de Parques Nacionales permite el acceso gratuito a sus instalaciones durante esta fecha como parte de su programa de días festivos anuales.

