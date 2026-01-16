¿Tienes una laptop vieja? Costco te la cambia por una tarjeta de regalo

Suscríbete a nuestros canales

¿Tienes un celular viejo guardado en un cajón que ya no usas? Pues ahora eso te puede servir para pagar la comida o la ropa en Costco.

La famosa tienda anunció que ahora acepta aparatos electrónicos usados, como laptops y tabletas, para darte dinero a cambio.

No importa si quieres comprar un televisor nuevo o simplemente hacer el mercado de la semana, este programa es una forma fácil de ganar dinero con lo que ya no te sirve.

¿Cómo funciona este cambio?

Si tienes un teléfono o computadora que ya no usas, puedes hacer esto:

Entra a la página: vas a la web de Costco (sección Phobio) y pones qué aparato tienes y si todavía prende. Te dan un precio: ellos te dicen cuánto dinero te pueden dar (pueden ser hasta $2,550 si es una computadora muy buena). Mándalo gratis: ellos te dan una etiqueta para que mandes el aparato por correo sin pagar nada. Recibe tu tarjeta: en unas dos semanas, te llega una tarjeta digital de Costco a tu correo. ¡Con eso puedes comprar comida, ropa o lo que quieras!

Lo que NO aceptan

No todos los aparatos sirven. Aquí te digo qué cosas no puedes mandar:

Aparatos muy viejos: Si es una computadora de hace más de 10 años, quizás no la quieran.

Si es una computadora de hace más de 10 años, quizás no la quieran. Cosas rotas: Si la pantalla está destrozada o el aparato no prende, no te darán dinero.

Si la pantalla está destrozada o el aparato no prende, no te darán dinero. Aparatos bloqueados: Tienes que quitarle todas tus contraseñas y fotos antes de mandarlo.

Tienes que quitarle todas tus contraseñas y fotos antes de mandarlo. Cosas que no sean teléfonos o computadoras: No aceptan licuadoras, microondas o radios viejos (como los de casetes o VCR). Solo aceptan: teléfonos, laptops, tabletas (como iPads), relojes inteligentes y pantallas de computadora.

