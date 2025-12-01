¡Alerta de Seguridad! Retiran dos productos vendidos en Walmart y Amazon: uno de ellos puede explotar

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad de los consumidores es central en esta medida tomada respecto a dos productos distribuidos en Walmart que han presentado alertas. La información proviene del portal web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos.

Dos artículos se encuentran bajo llamado de retiro por posibles fallas que comprometen la protección de quienes los usan. En un primer caso, se trata de una estufa portátil para camping que puede presentar riesgos de explosión e incendio.

Estufas de camping Ozark Trail bajo advertencia

Las estufas de sobremesa de un quemador, marca Ozark Trail, están siendo retiradas debido a informes de explosiones y quemaduras. Se trata de un lote de alrededor de 201.000 unidades, color verde oscuro, identificadas con el modelo BG2247A1 y el logotipo naranja característico.

Estas estufas estuvieron a la venta en Walmart desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025 en un rango de precios entre $8 y $45. El fabricante en Taiwán, China Window Industry Co., ha recibido 26 informes por este problema, incluyendo 16 casos con quemaduras de segundo grado. Se recomienda dejar de usar la estufa y devolverla en Walmart para el reembolso correspondiente.

Cascos infantiles Outdoor Master con problemas de seguridad

Por otro lado, unos 24,300 cascos infantiles de la marca Outdoor Master fueron retirados por no cumplir con las normas de seguridad que garantizan protección contra lesiones graves.

Estos cascos estuvieron disponibles en Amazon y Walmart entre junio de 2024 y febrero de 2025, con precios que oscilan entre $20 y $32.

Los modelos afectados son OM-TD BIKE, un casco azul con estampado de dinosaurios para niños, y OM-KSKB, un casco verde oscuro para jóvenes. No se han reportado hasta ahora incidentes relacionados con estos cascos. El fabricante instala a los consumidores a interrumpir su uso y solicitar el reembolso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube