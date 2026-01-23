Ataque con granada en un bar de Bogotá deja múltiples víctimas: revelan hipótesis claves del crimen

Suscríbete a nuestros canales

El barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, vivió una noche de terror el pasado jueves 22 de enero tras un ataque con explosivos en la zona.

De acuerdo con Blu Radio y otros medios locales, hombres desconocidos se acercaron a un establecimiento comercial y lanzaron una granada hacia su interior antes de escapar.

El fuerte estallido no solo causó daños materiales, sino que dejó un saldo de 14 personas heridas y un hombre fallecido, generando pánico entre los habitantes, trabajadores y peatones que circulaban por el lugar.

Una víctima querida en el sector

La persona fallecida fue identificada como un hombre de 75 años que trabajaba como mesero en un local de la carrera 16 con calle 24. El trabajador, a quien cariñosamente apodaban el “maestro Roshi”, era una figura muy conocida y respetada por comerciantes y clientes tanto en el Santa Fe como en la localidad de Kennedy.

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras sufrir heridas de gravedad por la detonación, los médicos confirmaron su muerte poco después.

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el fallecimiento y señaló que el hombre apenas llevaba tres meses trabajando en ese punto específico del barrio.

Balance de los heridos

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades y los servicios de salud, 14 personas fueron valoradas tras el ataque. El grupo de afectados incluye a comerciantes, peatones que caminaban frente al sitio y trabajadoras sexuales que se encontraban en los alrededores.

La mayoría de los heridos presentan lesiones causadas por esquirlas y afectaciones por el aturdimiento que provocó la onda explosiva.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía y la Alcaldía manejan actualmente dos líneas principales de investigación. La primera apunta a un posible caso de extorsión contra los dueños de los negocios de la zona, una problemática que golpeó a varios sectores comerciales.

La segunda hipótesis sugiere que el ataque pudo estar dirigido contra una persona en particular que se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Fuga y cierre de la zona

Los responsables del atentado huyeron en una motocicleta hacia el centro de la ciudad apenas cometieron el crimen. Hasta el momento, las autoridades no logran dar con su paradero, pero analizan las cámaras de seguridad del sector para identificarlos.

Como medida preventiva, los establecimientos cercanos al sitio de la explosión fueron sellados mientras avanzan las investigaciones judiciales.

