Impuestos para motorizados en Caracas: tarifas para cada tipo de moto

Suscríbete a nuestros canales

Los motorizados que circulan en Caracas deben cumplir con el pago anual del impuesto municipal correspondiente a sus vehículos.

Dicho tributo se cancela durante el primer trimestre del año y aplica principalmente según la cilindrada y el tipo de motocicleta, de acuerdo con lo establecido por las alcaldías.

El impuesto se expresa en Unidades de Cuenta Dinámica (UCD), cuyo valor se calcula con base al euro en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, así lo informó el medio Últimas Noticias.

En el municipio Libertador, los montos oscilan entre 5 y 10 UCD, lo que representa una variación directa dependiendo de las características del vehículo.

Tarifas según la cilindrada de la moto

Las ordenanzas municipales establecen los siguientes montos:

Motos menores de 200 cc: deben pagar 5 UCD

Motos entre 200 cc y 400 cc: el impuesto es de 7 UCD

Motos mayores de 400 cc: cancelan 10 UCD

Casos especiales contemplados en la normativa

Las motocicletas deportivas están sujetas a un impuesto de 10 UCD, sin importar su cilindrada. Esta clasificación responde a criterios fiscales establecidos por la administración tributaria del municipio Libertador.

El trámite puede completarse de forma virtual a través del portal caracas.sigat.net, donde el contribuyente debe registrarse y seguir los pasos indicados.

Impuestos en otros municipios del área metropolitana

En los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, el pago también se realiza en línea a través de sus respectivas plataformas oficiales. Estas alcaldías mantienen un descuento del 10 % para quienes cancelen el impuesto antes del 31 de enero, lo que representa un incentivo para cumplir con la obligación tributaria a tiempo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube