¿Se acabó el escándalo? Esto se sabe sobre el caso de Julio Iglesias y sus exempleadas

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Julio Iglesias volvió a ocupar titulares luego de que se conociera una resolución que marca un punto de inflexión en el caso que lo vinculaba con una denuncia presentada por dos de sus exempleadas. Aunque durante semanas el tema generó atención mediática y especulación, una decisión de la Fiscalía ha redefinido el escenario y plantea una pregunta inevitable: ¿realmente se cerró este capítulo?

La respuesta no es tan simple. Si bien el proceso no avanzará en España, la resolución no implica una valoración de los hechos denunciados, sino una conclusión basada en criterios legales y de competencia judicial.

Por qué la Fiscalía decidió archivar la investigación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional determinó que la justicia española no es competente para investigar el caso, ya que los hechos señalados no habrían ocurrido en territorio español. Además, se tomó en cuenta que tanto el artista como las denunciantes residen fuera de España, lo que impide que los tribunales del país asuman el proceso.

Por su parte, el documento detalla que las dos mujeres que presentaron la denuncia, quienes reafirmaron su testimonio durante las diligencias de investigación, poseen nacionalidad brasileña y colombiana, respectivamente. En este sentido, se subraya que ninguna de ellas es española, ni reside en España, ni mantuvo desplazamientos al país junto al denunciado en ningún momento, por lo que:

“No tienen nacionalidad española ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país”.

Este punto fue clave para que la investigación preliminar quedara archivada. La decisión se apoyó exclusivamente en aspectos técnicos y jurídicos, sin entrar a analizar el contenido ni la veracidad de las acusaciones presentadas.

Qué significa realmente el archivo del caso

El archivo no supone una absolución ni una exoneración en términos de fondo. La Fiscalía dejó claro que no se pronunció sobre los hechos denunciados, sino que se limitó a evaluar si correspondía a España llevar adelante la investigación.

En la práctica, esto implica que el caso no seguirá su curso en la Audiencia Nacional, aunque no se descarta que las denunciantes puedan intentar otras vías legales en jurisdicciones distintas, siempre que así lo permita la legislación correspondiente.

Julio Iglesias, entre el silencio y la atención mediática

Mientras el proceso queda cerrado en el ámbito judicial español, el impacto mediático continúa. Julio Iglesias, una de las figuras más icónicas de la música en español, vuelve a estar en el centro del debate público por motivos ajenos a su carrera artística.

Por ahora, la decisión de la Fiscalía pone un freno al recorrido legal del caso en España, pero no apaga del todo el interés mediático ni las preguntas que rodean a un escándalo que, aunque archivado, sigue dando de qué hablar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube