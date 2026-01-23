La fiebre Bad Bunny se apodera de Medellín: fanáticos enloquecen en la antesala de los conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Medellín ya vibra al ritmo de Bad Bunny. A pocas horas del inicio de sus conciertos, la ciudad comenzó a experimentar una auténtica explosión de euforia colectiva, luego de que este jueves 22 de enero circularan en redes sociales videos que muestran el aeropuerto José María Córdova completamente saturado de fanáticos que llegaron para ver al artista puertorriqueño en vivo.

El aeropuerto convertido en escenario de la euforia

Las imágenes, grabadas por pasajeros y seguidores del cantante, muestran largas filas, terminales abarrotadas y fanáticos portando camisetas, banderas y accesorios alusivos al “Conejo Malo”. Para muchos, el viaje comenzó desde el aeropuerto, que terminó funcionando como una antesala improvisada del espectáculo que tomará la ciudad durante todo el fin de semana.

El video no tardó en hacerse viral en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron con asombro ante la magnitud del recibimiento. Comentarios, memes y publicaciones destacaron cómo Medellín se transformó, incluso antes del primer show, en el epicentro de la fiebre Bad Bunny en Latinoamérica.

Expectativa máxima antes de los shows

Bad Bunny tiene pautados conciertos los días 23, 24 y 25 de enero de 2026, fechas que mantienen a la ciudad en vilo. Con entradas agotadas y seguidores llegando desde distintos países, la expectativa crece no solo por el espectáculo musical, sino por el impacto que el evento genera en la dinámica urbana y turística de Medellín.

Todo indica que lo visto en el aeropuerto fue apenas el inicio. Medellín se prepara para jornadas intensas donde la música, la multitud y la devoción por Bad Bunny marcarán el pulso de la ciudad, confirmando una vez más que el artista no solo convoca multitudes, sino que desata auténticos fenómenos sociales a su paso.

