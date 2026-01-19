Alerta de nieve en Nueva York: estas son las zonas exactas que recibirán el impacto más fuerte esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York se enfrenta a una semana crucial debido a una serie de sistemas invernales que han puesto en alerta máxima tanto a las autoridades como a los residentes.

Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la combinación de frentes fríos y el persistente efecto lago provocará acumulaciones de nieve extremas, que podrían llegar a alcanzar hasta 35 pulgadas (aproximadamente 89 cm) en ciertas áreas durante los próximos días.

Zonas bajo alerta en Nueva York y acumulaciones extremas

El informe oficial emitido por la oficina del NWS en Buffalo y la oficina de la Gobernadora Kathy Hochul este domingo 18 de enero de 2026, señala que las áreas más afectadas serán aquellas situadas al este de los lagos Erie y Ontario.

Las autoridades anticipan que la región de Tug Hill Plateau y los condados de Oswego, Lewis y Jefferson experimentarán los niveles más altos de nieve. En estas zonas, el "efecto lago" intensificará las precipitaciones, permitiendo acumulaciones localizadas de entre 2 y 3 pies (24 a 36 pulgadas).

Mientras tanto, el área metropolitana del sur de Buffalo y los condados de Erie, Chautauqua y Cattaraugus esperan recibir hasta 18 pulgadas de nieve adicional entre el lunes y el martes.

Impacto en la Ciudad de Nueva York y Long Island

Mientras el norte del estado enfrenta nevadas históricas, la Ciudad de Nueva York, Long Island y la región de Mid-Hudson también están bajo avisos activos. E

l Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha confirmado que durante este domingo y la madrugada del lunes 19 de enero, estas áreas experimentarán acumulaciones más moderadas de entre 3 y 5 pulgadas, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 72 km/h.

"Nueva York está lista, y hacemos un llamado a todos en las regiones afectadas para que tomen esta tormenta con seriedad", comentó la Gobernadora Hochul en su actualización de esta semana, subrayando que las tasas de caída de nieve podrían superar las 4 pulgadas por hora en los puntos más críticos.

Riesgos y recomendaciones para los residentes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la visibilidad en las carreteras será casi nula debido a la nieve arrastrada por los vientos intensos. Las autoridades sugieren:

Evitar viajes no esenciales: Las condiciones en las autopistas del norte de Nueva York se consideran peligrosas o incluso imposibles.

Abastecimiento: Mantener kits de emergencia y suficiente combustible en generadores ante posibles cortes de energía.

Vigilancia del Código Azul: En la Ciudad de Nueva York, las autoridades han activado protocolos para proteger a la población vulnerable ante las temperaturas gélidas.

Esta serie de tormentas marca el comienzo de un patrón climático severo para la segunda quincena de enero de 2026, consolidándose como el evento invernal más significativo de la temporada hasta ahora.

