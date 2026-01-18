Ahorra en el Día de los Enamorados: los detalles de Walmart que parecen caros pero cuestan poco

Suscríbete a nuestros canales

A menos de un mes del día más romántico del año, la fiebre por San Valentín ya se siente en los pasillos de Walmart.

El gigante minorista desplegó un catálogo que demuestra que no es necesario gastar una fortuna para sorprender.

Con una selección que mezcla lo tradicional con lo práctico, hay opciones que arrancan incluso por debajo de los $5 dólares.

Si todavía no sabes qué regalar, aquí tienes la lista de los artículos que están volando de los estantes y que prometen ser el éxito de la temporada.

El top 10 de los más vendidos en Walmart para San Valentín

Walmart ha segmentado sus productos estrella basándose en la demanda actual de los consumidores. Aquí te presentamos los favoritos por menos de $30 dólares:

Velas LED en forma de corazón (4 unidades): La opción más económica para crear un ambiente íntimo y seguro. Precio: $3.48 Portavelas de metal dorado: Un accesorio elegante en forma de lazo para decorar cenas especiales. Precio: $4.97 Lata de vidrio con diseño de corazones (20 oz): Set de dos vasos con sorbete, ideales para compartir bebidas frías. Precio: $6.05 Rosas frescas arcoíris (12 tallos): El clásico infalible con colores vibrantes recién cortados. Precio: $10.73 Almohada decorativa "XO": Un detalle acogedor en color blanco para renovar el dormitorio o la sala. Precio: $13.44 Suéter temático para niñas (Tallas 4-18): Ideal para que las más pequeñas también celebren el amor. Precio: $16.98 Conjunto de lencería No Boundaries: Set de camisola y shorts elásticos con delicados bordes de encaje. Precio: $19.98 Collar Amora (Cate & Chloe): Joya chapada en oro blanco de 18k con diamantes simulados; un lujo accesible. Precio: $19.99 Pijama Cozy Lounge (Joyspun): Conjunto de dos piezas en tela Hacci, máxima suavidad para el descanso. Precio: $23.96 Perfume Cherry Baby (Sabrina Carpenter): Una fragancia moderna de 30 ml, perfecta para llevar en el bolso. Precio: $29.88

¿Por qué estos productos son tendencia en 2026?

La tendencia de este año se inclina hacia el "lujo asequible". Los compradores están priorizando artículos que ofrecen una experiencia estética (como las velas y la decoración dorada) o bienestar personal (como las pijamas suaves y fragancias de celebridades), sin descuidar el bolsillo.

Además, Walmart ha reforzado su stock de flores frescas, manteniendo el precio de la docena de rosas en un margen muy competitivo frente a las floristerías tradicionales.

