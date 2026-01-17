EEUU acelera trámites para otorgar licencia ampliada a Chevron: ¿Cómo transformará el mercado en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que el gobierno de EEUU está trabajando con máxima celeridad para otorgar a la empresa Chevron una nueva licencia que amplíe sus operaciones petroleras en Venezuela.

Esta medida busca potenciar la producción y permitir que la compañía gestione de manera más eficiente la venta del crudo en el mercado internacional, informó Reuters.

Con este cambio, Chevron podrá pagar sus impuestos y compromisos al gobierno venezolano en efectivo, en lugar de hacerlo con petróleo como ocurría anteriormente.

Un impulso a la producción y exportación

Hasta ahora, las restricciones obligaban a Chevron a entregar parte de su producción como pago al Estado, lo que limitaba sus exportaciones a solo la mitad del crudo obtenido.

Con la nueva licencia, se espera un aumento significativo en el envío de barriles al exterior, apoyando la estrategia de reactivación industrial impulsada por la actual administración estadounidense tras los recientes cambios políticos en Venezuela.

Mejores precios en el mercado global

El secretario Wright destacó que Venezuela está obteniendo ahora mejores ingresos por su petróleo. Mientras que antes se vendía con grandes descuentos que dejaban la ganancia en unos 31 dólares por barril, actualmente el precio subió a 45 dólares.

Control de los fondos

Los ingresos generados por estas ventas se depositan en cuentas bancarias en Catar bajo el control del gobierno de EEUU.

Wright explicó que esta decisión es una medida práctica para cumplir con las leyes bancarias y las sanciones vigentes.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube