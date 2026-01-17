Un soldado fallecido y múltiples heridos tras ataque aéreo en Colombia: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque con drones cargados de explosivos dejó un militar muerto y cuatro más heridos en la zona rural del municipio de Tibú, al noreste de Colombia.

El Ejército Nacional de Colombia informó a través de un comunicado que el hecho ocurrió la noche del viernes 16 de enero de 2026, mientras las tropas realizaban labores de vigilancia en la región.

Las autoridades atribuyen esta acción al grupo armado ELN, específicamente al frente Juan Fernando Porras Martínez. Según el reporte oficial, el ataque fue directo contra los soldados que se encontraban desplegados en la vereda Palmeras.

Detalles de la víctima y los heridos

En el ataque perdió la vida el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, quien era originario de Palmira, Valle del Cauca. El uniformado falleció en el lugar debido a la gravedad de las explosiones.

Por otro lado, dos suboficiales y dos soldados resultaron heridos por las esquirlas de los artefactos. Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, fueron trasladados en helicóptero hacia una clínica en la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

¿Qué más se conoces sobre el ataque?

La agresión ocurrió en la vereda Palmeras, situada en el corazón de Tibú. Los militares pertenecían al Batallón de Despliegue Rápido N.º 9 y se encontraban cumpliendo misiones de control cuando fueron sorprendidos por los dispositivos voladores que dejaron caer las bombas.

Nueva táctica de guerra

El Ejército Nacional denunció que el uso de drones con explosivos se volvió una práctica común entre los grupos armados en la región del Catatumbo.

Esta modalidad les permiten atacar a las patrullas desde la distancia, evitando el enfrentamiento directo y aumentando el riesgo para las tropas que vigilan las zonas rurales.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube