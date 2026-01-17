¡Prepárate! El 19 de enero los bancos cierran sus puertas: descubre por qué

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes trámites pendientes en ventanilla, es fundamental que te organices con anticipación, ya que el lunes 19 de enero de 2026, habrá un cierre masivo de sucursales bancarias en todo el país.

Este cierre no se debe a una crisis financiera, sino que es parte del calendario de feriados federales establecido por la Reserva Federal (Fed).

Grandes bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citibank han confirmado que sus puertas estarán cerradas durante las 24 horas de ese día, según informan medios como el Diario AS y AARP.

¿Por qué los bancos cierran el 19 de enero?

La razón detrás de este cierre es la celebración del Día de Martin Luther King Jr. (MLK Day). Al ser un feriado federal, el Sistema de la Reserva Federal detiene sus operaciones de procesamiento de pagos y servicios en persona.

Según la Reserva Federal de San Luis, este día es uno de los 11 feriados oficiales en los que el sistema bancario tradicional se detiene para rendir homenaje al legado del líder de los derechos civiles.

¿Qué es el MLK Day y por qué se conmemora?

El Día de Martin Luther King Jr. se celebra cada año el tercer lunes de enero, una fecha que se aproxima al nacimiento del Dr. King (15 de enero de 1929). De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales (NPS) y la Embajada de Estados Unidos, esta festividad honra:

La lucha por los derechos civiles: El Dr. King fue una figura clave en el movimiento que buscaba poner fin a la segregación racial y lograr la igualdad de voto en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

La resistencia no violenta: Se reconoce su filosofía de protesta pacífica, que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964.

Un día de servicio: A diferencia de otros feriados, el MLK Day es el único que el Congreso ha designado como un "día nacional de servicio", animando a los ciudadanos a participar en actividades de voluntariado para mejorar sus comunidades.

Servicios disponibles durante el cierre

Aunque las sucursales físicas no estarán abiertas, los usuarios aún podrán realizar transacciones básicas a través de los siguientes canales:

Cajeros automáticos (ATM): Para retiros de efectivo y depósitos sencillos.

Banca móvil y en línea: Las aplicaciones te permitirán consultar saldos y programar transferencias.

Pagos electrónicos: Ten en cuenta que, debido al cierre de la Fed, cualquier transferencia o pago programado para el 19 de enero podría no procesarse hasta el martes 20 de enero.

Cabe mencionar que, según AARP, si haces un depósito de cheque a través de tu móvil durante el feriado, el periodo de retención de fondos podría extenderse un día hábil adicional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube