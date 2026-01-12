Conoce cuál es el estado que concentra la mayor cantidad de detenciones del ICE: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con un informe reciente del Deportation Data Project, un estado sureño alberga actualmente una de cada cuatro detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que refleja un aumento sin precedentes en las tácticas de control y deportación.

Un notable aumento en las cifras de arrestos por parte del ICE

Un análisis que reúne datos oficiales de ICE, procesados por organizaciones independientes, muestra que Texas lidera la lista nacional con alrededor del 24% del total de arrestos administrativos en el país.

Este aumento no es mera coincidencia; es el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades estatales y federales bajo la actual administración.

Según el informe mencionado por The Texas Tribune y El País, los arrestos de ICE en Texas han pasado de promedios mensuales de menos de 4.000 durante la administración anterior a alcanzar picos de 7.400 detenciones mensuales a mediados de 2025.

Este fenómeno representa un incremento del 120% en la tasa de capturas a nivel nacional, con Texas como el principal motor de estas cifras.

El perfil del detenido: Inmigrantes sin antecedentes criminales

Uno de los hallazgos más sorprendentes del Deportation Data Project es el cambio en el perfil de las personas que son arrestadas.

A diferencia de años anteriores, cuando la atención se centraba en individuos con condenas graves, los datos actuales revelan una realidad diferente:

Aumento de detenciones civiles: El número de inmigrantes arrestados sin antecedentes penales ha aumentado un asombroso 807% en comparación con el periodo anterior.

Colaboración local: Más del 50% de los arrestos provienen de cárceles locales, siendo el Condado de Harris (Houston) el que encabeza las solicitudes de "detainer" (pedidos de retención) a nivel nacional.

Arrestos en la comunidad: Se ha observado un notable incremento en las detenciones que ocurren en las calles, en los hogares y durante citas rutinarias en las oficinas de ICE.

Texas y el "embudo" de la deportación

Expertos del Vera Institute of Justice y el Prison Policy Initiative han señalado que Texas actúa como un "embudo" debido a las leyes estatales que obligan a la policía local a colaborar con ICE.

Hacia finales de 2025, al menos 17,696 personas estaban bajo custodia migratoria en instalaciones texanas, lo que representa la cifra más alta en todo Estados Unidos.

"Lo que está ocurriendo en Texas es un sistema diseñado para facilitar la deportación masiva, donde el sistema de justicia penal local se convierte en la principal puerta de entrada para ICE", indica el análisis de datos del Deportation Data Project.

Impacto en las comunidades de inmigrantes

La presión no solo afecta a los recién llegados. Los datos de TRAC Reports muestran que la vigilancia se ha extendido a comunidades ya establecidas.

En lugares como Dallas, los arrestos de ciudadanos venezolanos han aumentado un 400% en el último año, creando un ambiente de temor en vecindarios que antes se consideraban seguros.

Con más de 65,000 personas en detención a nivel nacional para finales de 2025, el papel de Texas seguirá siendo crucial en el debate político y social sobre los derechos humanos y la seguridad fronteriza en el futuro cercano.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube