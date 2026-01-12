Grandes petroleras invertirán "de inmediato" en Venezuela: esto dice EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en una entrevista con Fox News, que varias de las mayores petroleras del mundo, entre ellas, Chevron, Shell, Repsol y ENI, están listas para incrementar de inmediato sus inversiones y su producción en Venezuela, tras la reunión que sostuvieron con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Según Wright, las compañías expresaron su disposición a actuar sin demora. “Dijeron que inmediatamente empezarán a elevar sus inversiones y a crecer su producción”, afirmó donde también señaló que equipos técnicos estadounidenses viajarán al país esta misma semana, para constatar el estados de las refinerías y los pozos.

Las declaraciones se producen después del encuentro del viernes entre Trump y ejecutivos del sector energético,, donde ha dado a conocer un ambicioso plan de recuperación que busca inyectar capital privado en la infraestructura petrolera venezolana, este, enfatizó que el rescate de la industria provendrá de una inversión empresarial estimada en $100.000 millones , no de fondos públicos.

Durante la reunión, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresó que la compañía está preparada para “invertir con fuerza” en el país.

Sin embargo, la intervención del director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, introdujo una nota de cautela al calificar a Venezuela como un destino “ininvertible” en las condiciones actuales.

Wright restó peso a esa postura y la describió como “atípica”. Aseguró que al menos una docena de empresas están listas para regresar al país tras la intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro hace una semana.

Entre ellas, dijo, hay “cinco grandes” que ya operan en Venezuela y que planean aumentar rápidamente su producción.

