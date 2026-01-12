Emergencia sanitaria en Nueva York: miles de enfermeras abandonan sus puestos en plena ola de gripe

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York se enfrenta este lunes a su mayor crisis sanitaria en años. En plena temporada de gripe, 15,000 enfermeras de los hospitales privados más prestigiosos abandonaron sus puestos, iniciando la huelga más masiva en la historia de la metrópoli.

Centros emblemáticos como Mount Sinai (Manhattan), Montefiore (Bronx) y el NewYork-Presbyterian operan bajo servicios mínimos, mientras ambulancias son desviadas y pacientes críticos, incluidos bebés en cuidados intensivos, comienzan a ser trasladados.

Los motivos: Inteligencia Artificial y seguridad bajo fuego

Aunque el salario siempre es un factor, esta huelga de 2026 introduce demandas inéditas que reflejan los peligros actuales del sector salud:

Freno a la IA: El sindicato exige barreras legales y de seguridad contra el uso de Inteligencia Artificial en los hospitales, temiendo que la tecnología se use para justificar mayores recortes de personal. Violencia en los pasillos: Tras recientes incidentes donde hombres armados irrumpieron en centros médicos, las enfermeras exigen medidas de protección extremas para evitar más tragedias en sus turnos. Cargas de trabajo "inhumanas": Denuncian que, a pesar de los acuerdos de 2023, los hospitales siguen operando con personal insuficiente. "Mi hospital lucha contra los avances que logramos hace tres años", denunció Sophie Boland, enfermera de cuidados críticos.

Hospitales en "modo de guerra"

Las instituciones afectadas han calificado la huelga de "imprudente" y han activado planes de contingencia masivos:

Contrataciones millonarias: Mount Sinai ha traído a más de 1,000 enfermeras temporales de otros estados para cubrir sus 1,100 camas.

Cirugías canceladas: Todos los procedimientos no urgentes han sido pospuestos indefinidamente.

Caos en Emergencias: En el Montefiore, las enfermeras aseguran que siguen atendiendo a pacientes en los pasillos, contradiciendo los reportes oficiales de la gerencia.

El pulso político

La gobernadora Kathy Hochul ha instado a ambas partes a no levantarse de la mesa de negociación, consciente de que una huelga prolongada en enero, con los casos de gripe al alza, podría colapsar el sistema de salud pública de la ciudad.

Mientras las enfermeras señalan la "codicia" de ejecutivos que ganan millones, los hospitales argumentan que las demandas sindicales son financieramente insostenibles.

