Primer mensaje de Nicolás Maduro desde Nueva York: esto le comunicó a su familia

Este domingo 11 de enero, Nicolás Maduro cumplió su primera semana de detención en Nueva York, tras ser capturado en una operación militar de EEUU.

En las últimas horas se conoció que Maduro logró enviar su primer mensaje desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece bajo custodia junto a su esposa, Cilia Flores.

La comunicación fue difundida por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, durante un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Primer mensaje

Según el diputado, Maduro ya tuvo contacto con sus abogados y se encuentra a la espera del avance de su juicio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo los cargos presentados por la justicia estadounidense.

Nicolás Maduro Guerra relató las palabras de su padre: “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”.

El mensaje fue compartido en un momento de alta tensión política, luego de que ambos comparecieran el pasado lunes ante el juez Alvin K. Hellerstein. Según su familia, Nicolás Maduro mantiene una actitud firme a pesar de las circunstancias de su captura.

El estado de Maduro en Nueva York

A pesar del encierro, su entorno asegura que Maduro se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales.

“Está bien y fuerte. No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, manifestó Maduro Guerra ante los dirigentes del partido.

Para sus allegados, la intervención militar fue una muestra de “fuerza desproporcionada” contra un hombre al que, aseguran, no pudieron derrotar por otras vías.

El mando en Venezuela y el llamado a la unidad

Mientras Maduro continúa en EEUU, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino en una Venezuela. Ante este escenario, Maduro Guerra pidió seguir el legado de Hugo Chávez y cerrar filas en torno a la actual dirigencia.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros. Confianza en Delcy (Rodríguez), confianza en Jorge (Rodríguez), confianza en Diosdado (Cabello)”, concluyó, reafirmando su apoyo.

