Denuncian muerte bajo custodia del Estado del preso político Edison José Torres Fernández

La madrugada de este domingo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció el fallecimiento de Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien se encontraba privado de libertad por motivos políticos.

Torres Fernández, funcionario de la Policía del estado Portuguesa, falleció mientras permanecía recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, conocida como Zona 7.

Según la información difundida por el CLIPP a través de sus canales oficiales, el deceso ocurrió el sábado 10 de enero, apenas 62 horas después de que las autoridades anunciaran un proceso de excarcelaciones de presos políticos en el país.

Torres Fernández contaba con más de 20 años de servicio en el cuerpo policial de Portuguesa y estaba adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare. Fue detenido el pasado 9 de diciembre de 2025, presuntamente tras compartir mensajes críticos en redes sociales contra la administración actual y el gobernador de dicha entidad, Primitivo Cedeño.

"No existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido", señaló la ONG en su comunicado, responsabilizando al Estado por la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.

