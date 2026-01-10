Condenan a sujeto por secuestro en Miranda: Mantuvo a las víctimas cautivas dentro de su propia vivienda

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) del estado Miranda logró una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra el ciudadano Héctor Avariano, tras demostrarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

En su cuenta de Instagram, explicó que el sujeto, junto a otros sujetos, irrumpió de manera violenta en una residencia privada.

Una vez dentro, los delincuentes “privaron de su libertad a los residentes bajo constantes amenazas de muerte, con el objetivo de obtener un beneficio económico”, indicó Saab.

Imputación

En días pasados, Saab informó la detención de un sujeto por causar la muerte de una persona al manejar en estado de ebriedad en el estado Carabobo.

El sujeto quedó identificado como Yorfran Arias, quien será imputado por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.