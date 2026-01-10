Cicpc captura a cuatro implicados en el asesinato de Jesús Muñoz: esto reveló el operativo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el asesinato de Jesús Emmanuel Muñoz.

De acuerdo con Notiprimicia, el cuerpo del joven de 25 años fue hallado sin vida, tras resistirse a un robo.

Los sospechosos fueron capturados por la Brigada de Homicidios del Cicpc en Cagua y, tras los interrogatorios, aportaron los datos precisos que permitieron a los funcionarios localizar el paradero de la víctima.

¿Qué se conoce sobre el crimen?

El hallazgo se produjo en una zona de cañaverales del sector Corinsa, en el municipio Sucre del estado Aragua.

Muñoz, quien trabajaba en un restaurante de la zona de Las Ballenas en Maracay y era descrito como una persona tranquila, fue encontrado tras varios días de búsqueda por parte de sus familiares y los cuerpos de seguridad.

Durante el operativo en el sector Corinsa, los expertos en criminalística realizaron la recolección de pruebas y lograron recuperar la motocicleta que pertenecía al joven.

El cuerpo fue trasladado de inmediato al Servicio de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar para realizar los estudios legales pertinentes y avanzar con el expediente del caso.

Otros detalles del hallazgo

Los exámenes forenses revelaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y múltiples heridas causadas por un arma blanca, especialmente en la zona del cuello.

Estas lesiones confirman que hubo ensañamiento contra la integridad física del trabajador, siendo estas heridas las que le provocaron la muerte de manera violenta.

Continuidad de las investigaciones

A pesar de las detenciones, el Cicpc mantiene activas las investigaciones para determinar el motivo exacto del asesinato.

El objetivo de las autoridades es establecer el grado de participación de cada uno de los cuatro detenidos y esclarecer si existen otros involucrados en este suceso que ha conmocionado a la localidad de Cagua.

