Reporte Inameh: cielos despejados en gran parte del país y lluvias dispersas en el occidente y sur

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín diario que para este domingo 11 de enero predominarán condiciones de estabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, se mantiene el monitoreo sobre áreas específicas donde los vientos alisios y la actividad local generarán nubosidad y precipitaciones.

Condiciones generales

De acuerdo con el organismo, la presencia de una dorsal anticiclónica (aire seco y estable) sobre el Caribe central y norte de Venezuela limita la formación de nubes de gran desarrollo, lo que favorece cielos despejados y baja probabilidad de lluvias en la franja norte-costera y los llanos.

Pese a este escenario, el Inameh resalta que el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste originará lluvias o lloviznas dispersas en horas de la mañana en: Falcón, Yaracuy, MIranda, La Guaira, Nueva Esparta y Sucre.

Para las regiones del Zulia, los Andes, Amazonas y el sur de Bolívar, se prevé nubosidad fragmentada con algunas precipitaciones de intensidad variable, especialmente después del mediodía. En estas zonas no se descartan descargas eléctricas eventuales debido a efectos convectivos locales y la actividad en la Zona de Convergencia Intertropical al sur del país.

Temperaturas y iiesgo de incendios

El reporte destaca un aumento en la sensación térmica. Las temperaturas máximas oscilarán cerca de los 36°C en los estados Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Apure y Barinas, lo que eleva el riesgo de incendios forestales a un nivel "muy alto" .

