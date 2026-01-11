Salud

Venezuela recibe 40 toneladas de insumos médicos desde Brasil: se garantizará el 100% del tratamiento a pacientes renales

Entre los insumos médicos especializados recibidos se encuentran: dializadores, catéteres y soluciones

Por Genesis Carrillo
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 11:22 pm
Este sábado arribó al país 40 toneladas de insumos médicos provenientes de Brasil, informó la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. 

A través de su cuenta de Telegram, destacó que este envío es el primero de un total de 300 toneladas que arribarán al territorio nacional gracias a la cooperación estratégica entre ambos países. 

“Esta dotación tiene una misión sagrada: reponer el inventario de salud que fue destruido tras el ataque perpetrado contra nuestros almacenes en La Guaira; un acto que pretendió, sin éxito, arrebatar el derecho a la vida de miles de venezolanos”, indicó. 

Detalló que este primer cargamento incluye 110.000 kits de tratamiento para hemodiálisis, además de insumos médicos especializados como dializadores, catéteres y soluciones, orientados al fortalecimiento del Programa Nacional de Hemodiálisis.

“Nuestra prioridad absoluta son los más de 9.000 pacientes renales en todo el territorio nacional, con especial énfasis en nuestros niños y niñas (...) ya que con estos insumos garantizamos el 100% de la cobertura de sus tratamientos”, dijo Jiménez. 

Sabado 10 de Enero - 2026
