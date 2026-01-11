Delcy Rodríguez realiza despliegue social en Petare: Vamos a garantizar la protección del pueblo

Suscríbete a nuestros canales

Delcy Rodríguez lideró este sábado 10 de enero de 2026 un despliegue social en el Barrio Metropolitano de Petare.

Desde la Comuna "4 de Febrero", la mandataria supervisó el funcionamiento de los servicios públicos y la distribución de alimentos, asegurando que su responsabilidad es mantener la estabilidad del país mientras se logra la libertad de Nicolás Maduro.

El recorrido, que inició en la cancha deportiva de la comunidad, se centró en cuatro áreas críticas para la resistencia popular tras los eventos del 3 de enero:

Rodríguez inspeccionó la distribución de proteína animal, destacando un crecimiento del 10% en el sector.

Hizo especial énfasis en el rebaño bufalino venezolano (el más grande del hemisferio) y en los productos del mar procesados por las "Mujeres Tejedoras de Esperanza".

De igual manera, compartió con los Círculos de Abuelos y Abuelas, reafirmando que la seguridad social de los adultos mayores es una prioridad innegociable para el Estado.

Aunado a eso realizó la supervisión la activación de la Bodega Comunal, un mecanismo diseñado para combatir la especulación y garantizar precios justos directamente en el barrio.

Inspeccionó módulos pedagógicos y el sistema de suministros básicos, bajo la consigna de fortalecer la articulación con las bases.

Durante su alocución ante la comunidad organizada, Rodríguez lanzó un mensaje claro sobre la situación institucional del país:

"Yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del presidente Nicolás Maduro... Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno", puntualizó.

Asimismo, contrastó el "ataque criminal" sufrido por el sistema nacional hace una semana con la capacidad de respuesta y producción que ha demostrado el poder popular en los últimos días.

En el marco de este despliegue, se hizo eco de la gestión diplomática del Canciller Yván Gil, quien reafirmó ante el Papa León XIV que Venezuela defiende su soberanía con dignidad.

Gil desmintió categóricamente las acusaciones externas, asegurando que "Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico", posicionando al país como una nación que busca la paz frente a las agresiones.

La Presidenta Encargada subrayó que el gobierno se mantiene alineado con las "7 líneas" estratégicas dejadas por Nicolás Maduro, asegurando que el despliegue de ministros y vicepresidentes en las calles será permanente durante todo el mes de enero.

