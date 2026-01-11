EEUU emite alerta: "Ciudadanos estadounidenses deben abandonar Venezuela inmediatamente"

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó este sábado su tono de advertencia, instando a todos los ciudadanos estadounidenses que aún permanecen en Venezuela a abandonar el país "de inmediato".

La alerta, emitida a través de la Oficina de Asuntos Consulares, advierte que la seguridad es extremadamente fluida y que grupos civiles armados han comenzado a realizar controles en las principales vías de comunicación.

Retorno de vuelos y peligro en carreteras

Con la reanudación parcial de los vuelos internacionales tras la crisis de la semana pasada, Washington considera que este es el momento para una evacuación rápida. Sin embargo, el aviso destaca un riesgo específico para el transporte terrestre:

Puntos de control irregulares: se han recibido reportes de "colectivos" y milicias armadas que cortan carreteras y registran vehículos.

Perfil objetivo: estos grupos estarían buscando específicamente pruebas de ciudadanía estadounidense o cualquier indicio de apoyo a los Estados Unidos.

Asistencia nula: la Embajada de EEUU recordó que todas las operaciones consulares en Caracas siguen suspendidas, por lo que el gobierno no puede ofrecer servicios de emergencia ni protección dentro del territorio venezolano.

Riesgos de "Nivel 4"

Venezuela se mantiene en el Nivel 4: No Viajar, el escalafón más alto de riesgo. El Departamento de Estado subrayó que los estadounidenses enfrentan peligros graves que incluyen:

Detenciones arbitrarias y prolongadas sin juicio. Tortura y malos tratos bajo custodia. Uso de leyes locales de manera discrecional contra extranjeros. Secuestro y delincuencia violenta en zonas urbanas y fronterizas.

