Peligro en el Caribe: el motivo por el que el Departamento de Estado pide "extrema precaución" en este país

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este enero de 2026 una actualización crítica en su alerta de viaje para Granada, uno de los destinos más populares del Caribe.

Debido a un repunte en delitos violentos, que incluyen asaltos a mano armada y agresiones sexuales, Washington ha elevado la advertencia al Nivel 2, instando a sus ciudadanos a "ejercer mayor precaución".

Esta medida no solo responde a los crímenes reportados, sino también a una preocupante deficiencia en la respuesta de las autoridades locales ante emergencias que involucren a extranjeros.

¿Por qué Granada subió al Nivel 2?

El sistema de alertas de EE. UU. clasifica los destinos del 1 al 4. Al situar a Granada en el Nivel 2, el gobierno estadounidense advierte que la seguridad ya no es óptima y que existen riesgos específicos que requieren vigilancia extrema.

Los factores clave detrás de esta decisión son:

Criminalidad Violenta: Se ha registrado un incremento en robos a mano armada, allanamientos de morada y agresiones sexuales dirigidas a turistas.

Respuesta Policial Deficiente: El informe diplomático es contundente: "En algunos casos, ciudadanos estadounidenses han sido asesinados". Además, subraya que la policía local suele ser lenta debido a la falta de equipo, personal y financiamiento.

Riesgo en Zonas Turísticas: Aunque los gobiernos regionales intentan proteger los polos turísticos, el Departamento de Estado advierte que la seguridad local es insuficiente para garantizar la integridad de los visitantes.

Recomendaciones críticas para viajeros

Si tiene planeado viajar a esta isla situada a unos 200 kilómetros al norte de Venezuela, el Departamento de Estado sugiere adoptar las siguientes medidas de autoprotección:

Seguridad en el Hospedaje: "No abra la puerta de su hotel o residencia a menos que sepa quién es". Movilidad Nocturna: Evite caminar o conducir durante la noche; es el periodo de mayor vulnerabilidad ante asaltos. Bajo Perfil: Mantenga una actitud discreta en áreas públicas y no exhiba artículos de lujo o grandes sumas de dinero. No Resistencia: En caso de ser víctima de un intento de robo, la recomendación oficial es no resistirse físicamente para evitar consecuencias fatales.

El programa STEP: su salvavidas en el extranjero

La Oficina de Asuntos Consulares enfatiza la importancia de inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

Este registro gratuito permite a la Embajada en St. George localizarlo en caso de una emergencia mayor y enviarle alertas de seguridad en tiempo real directamente a su teléfono.

A pesar de que más de 16.8 millones de estadounidenses viajaron al Caribe en 2024 sin mayores contratiempos, esta alerta sirve como un recordatorio de que las condiciones de seguridad en destinos idílicos pueden cambiar rápidamente.

